Rottamazione quater, Stellato: «Accolta la nostra proposta»

«L'aula del Senato ha approvato l'emendamento del senatore Claudio Lotito (FI) al di Fisco (o dl Anticipi) che permettere di pagare senza interessi nè mora, entro il 18 dicembre 2023, i versamenti scaduti il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 delle ultime due rate 2023 della rottamazione quater delle cartelle esattoriali, prevista dalla legge di Bilancio 2023 (quella che riguarda i carichi affidati all'Agenzia delle entrate dal primo gennaio 2000 al 30 giugno 2022). Avevamo proposto al Governo nelle scorse settimane di prorogare i termini per aderire alla rottamazione viste le disfunzioni tecniche dei sistemi di pagamento che hanno messo in difficoltà decine di migliaia di italiani. Avevamo chiesto una proroga più lunga, ma già la possibilità di riaccendere alla rottamazione è un grande risultato che consente a decine di migliaia di cittadini di regolarizzare la loro posizioni e per lo Stato di dimostrare che un fisco più flessibile e razione è possibile. Siamo lieti sia stata accolta la nostra proposta e ringraziamo tutti per l’attenzione». Così Ezio Stellato, direttore per le Politiche fiscali dell’Istituto Friedman e Alessandro Bertoldi Direttore esecutivo.