Napoli, sciopero Cgil e Uil: disagi per il trasporto pubblico. «Il Governo deve agire subito»

Servizio a singhiozzo per i bus e i tram, ferma la linea 1 della metropolitana, aperte le funicolari centrale, Mergellina e Montesanto. Questa la situazione comunicata dall'Azienda napoletana mobilità in relazione allo sciopero di 4 ore proclamato per questa mattina da Cgil e Uil, nella fascia oraria 9-13.

Pesanti le ripercussioni per gli utenti, anche quelli della linee gestite dall'Eav, come la Circumvesuviana, la Cumana e la Circumflegrea.

Regolare il trasporto ferroviario regionale che si fermerà domani per otto ore, dalle 9 alle 17.

«Adesso basta, il governo deve muoversi, bisogna bloccare i subappalti, i lavori a cascata e bisogna garantire allo stesso modo i lavoratori dell'intera filiera». Lo ha detto il segretario generale della Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci, intervenendo al presidio promosso da Cgil e UIL per lo sciopero generale di oggi. «Ciò che è avvenuto in queste ore con la strage dell'esplosione Suviana e la morte del lavoratore ieri a Cancello Arnone è drammatico e testimonia le condizioni di precarietà in cui molti operai si trovano. È necessaria una nuova normativa in tema di sicurezza».

«Il governo - secondo Ricci - deve passare dalle parole ai fatti. L'incontro di ieri non ci ha soddisfatto. Si parla di rimandare decisioni che invece vanno assunte al più presto. La patente a punti non può diventare una patente a crediti, le vite umane non possono essere barattate. Bisogna fare formazione, prevenzione, intervenire sugli appalti a cascata».