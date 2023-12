Oro e Bitcoin, valori record a dicembre. Cosa sta succedendo sui mercati internazionali e tutti i possibili effetti

I valore di oro e Bitcoin sta rapidamente salendo sui mercati internazionali, per effetto delle ultime dichiarazioni di Jerome Powell, leader della Fed, lette dagli analisti come un prudente sprone a primi tagli al costo del dollaro nel 2024. Il numero uno della Banca centrale Usa ha detto venerdì di ritenere «prematuro concludere con fiducia che abbiamo raggiunto un orientamento sufficientemente restrittivo, o speculare su quando la politica potrebbe allentarsi» e che la Fed è pronta «a inasprire ulteriormente la politica se ciò risulterà opportuno». Ma, ha aggiunto, «le forti azioni che abbiamo intrapreso hanno spostato il nostro tasso di riferimento ben in territorio restrittivo».

Ieri l'oro ha toccato il massimo storico, superando in mattinata i 2.100 dollari all'oncia. Il Bitcoin è invece tornato sopra i 41.000 dollari, sui massimi dall'aprile 2022.

Questi trend rialzisti potrebbero continuare nei prossimi giorni. Quali effetti ci saranno, così, sui mercati internazionali?

Perché sale il valore dell'oro

Per quanto riguarda l'oro il record precedente di valore si era avuto nel 2020, durante la pandemia. Tra i motivi della crescita di questi giorni (+4% nell'ultima settimana) c'è soprattutto l'aspettativa di un ribasso dei tassi negli Stati Uniti. L'oro non dà un rendimento, tuttavia quando i rendimenti di strumenti alternativi come i titoli di Stato scendono il suo valore sale. Secondo il FedWatch Tool di Cme Group un primo taglio dei tassi a maggio 2024 ha una probabilità di oltre l'80%. Potrebbe essere dello 0,25%, seguito da un'altro taglio dello 0,25% in autunno.

La crescita del Bitcoin

Quanto al Bitcoin, il suo valore è cresciuto del 40% negli ultimi tre mesi. La criptovaluta ha sfiorato i 42mila dollari, registrando un rialzo di circa il 6% in poche ore e dell’11,3% nell’ultima settimana. A spingere gli acquisti, oltre alle aspettative sui tassi d'interesse, contribuiscono le attese per l’arrivo di un Etf su Bitcoin. Si tratta di un tipo di fondo d'investimento quotato in Borsa, a responsabilità limitata per i soci che partecipano con la compravendita di azioni. Gli Etf hanno la particolarità di essere a gestione passiva, perché si legano a un indice azionario preesistente o simili.

Secondo indiscrezioni di stampa la Securities and Exchange Commission avrebbe incontrato alcuni rappresentanti di Grayscale, BlackRock e Nasdaq. Oggetto della discussione la possibile conversione del Grayscale Bitcoin Trust in un Etf. Questo avrebbe rafforzato la fiducia degli investitori sulla possibilità che un Etf sul Bitcoin venga approvato.

Gli effetti sul mercato

L'effetto della rivalutazione dell'oro è spingere sempre più gli investitori a mettere denaro su quello che è il bene rifugio per eccellenza. Mentre, secondo alcuni componenti delle autorità europee, il rafforzamento del Bitcoin potrebbe in parte mettere in difficoltà l'euro. Rimane poi osservato speciale anche il petrolio, che sta scendendo ancora. La settimana scorsa l'Opec+ ha stabilito nuovi tagli alla produzione da un milione di barili al giorno. Tuttavia i tagli saranno volontari e gli investitori scommettono sul fatto che non compenseranno il calo della domanda globale.

