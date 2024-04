Presso la sede di Confindustria Benevento è stato siglato oggi il protocollo d’intesa tra l'associazione, casa circondariale, Comune di Benevento, Asia spa ed Erbagil Tenuta srl. Obiettivo del protocollo è quello di favorire la rieducazione e l’inserimento socio-lavorativo di detenuti in condizione di vulnerabilità, tramite la promozione di percorsi formativi e opportunità di lavoro all’interno del carcere.

Nel dettaglio, il Comune di Benevento destinerà all’Asia una compostiera di comunità che la stessa azienda di via delle Puglie provvederà a gestire all’interno dell’istituto penitenziario di Capodimonte per la raccolta della frazione organica proveniente dalle cucine della casa circondariale. Il compost ricavato sarà poi venduto dalla stessa Asia alla società Erbagil per la coltura di piante officinali anche all’interno delle aree verdi del carcere, dove verrà assunto un contingente di detenuti ritenuto adeguato alle esigenze della produzione.

«L’aspetto umano di questo accordo è ciò che mi sta più a cuore. Sono felice del fatto che alcune persone grazie a questo protocollo potranno trovare un lavoro - ha spiegato il leader di Confindustria Benevento Oreste Vigorito - e sono felice che ci sia una impresa che mette a disposizione la propria attività per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di persone sulla via del recupero».