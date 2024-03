Carcere minorile di Airola: agente aggredito da un detenuto straniero

Ha chiesto insistentemente di recarsi a mensa e quando gli è stato negato ha minacciato e poi preso a pugni un agente della polizia penitenziaria: autore dell'aggressione un detenuto straniero del carcere minorile di Airola, in provincia di Benevento.

«Ancora una volta ci troviamo a riferire di un'aggressione posta in essere nei confronti di un agente di polizia penitenziaria, da parte di un detenuto, nell'Istituto Penale per Minorenni di Airola», commentano i sindacati della polizia penitenziaria. «Sempre più spesso assistiamo a eventi di aggressione ai danni dei poliziotti penitenziari, e con una violenza sempre crescente», proseguono i sindacati che esternano “forte preoccupazione chiedendo un intervento per l'attuazione dei più opportuni provvedimenti nei confronti di chi si è reso responsabile di questa immotivata violenza”.

«Esprimiamo vicinanza al collega con l'auspicio che la Direzione possa valutare una proposta di ricompensa per l'intervento posto in essere dal personale, il quale, nonostante i colpi ricevuti, con professionalità è riuscito a gestire la situazione ridimensionando il rischio e riuscendo ad evitare che altri ristretti o altro personale fossero coinvolti nell'evento».

L'agente ferito è stato subito condotto nell'infermeria interna all'istituto per le prime cure del caso ricevendo una prognosi iniziale di 5 giorni.