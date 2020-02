Abbattimento Vela a Scampia, studenti in corteo «contro quartieri di serie A e B»

Gli studenti dell'Istituto Ferraris e di altre scuole di Scampia a Napoli sono arrivati in corteo sul luogo dove a breve si procederà all'abbattimento della Vela Verde.



Ad aprire il corteo uno striscione che raffigura proprio la Vela. I ragazzi sono arrivati al grido di 'Scampia è nostra e non di chi la giostra'.

«Oggi siamo qui per festeggiare - ha detto uno studente del Ferraris - per essere al fianco della gente che ha combattuto per anni e per dire basta ai pregiudizi e alle discriminazioni perché a Scampia ci sono tanti ragazzi e tante persone perbene. Da domani saremo di nuovo tutti insieme per andare avanti perché non esistono quartieri di serie A e quartieri di serie B».

Gli studenti del Ferraris hanno annunciato che domani incontreranno l'assessore comunale al Welfare, Monica Buonanno, per affrontare la questione relativa ai fumo che respirano a causa dei roghi e che rendono difficile se non impossibile frequentare le lezioni. «Dobbiamo capire come è possibile migliorare la nostra situazione scolastica», ha concluso.