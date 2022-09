Accademia di Belle Arti di Napoli nell'ex convento Gesù delle Monache

La giunta comunale di Napoli ha approvato, su proposta dell'assessore al Patrimonio Pierpaolo Baretta, la delibera di concessione in comodato d'uso all'Accademia di Belle Arti di Napoli, del complesso monumentale «Ex Convento Gesù delle Monache», sito in via Settembrini, da adibire a sede autonoma per l'Accademia. È quanto si legge in una nota del Comune di Napoli.

«L'immobile versa in uno stato generale di degrado dovuto all'abbandono prolungato ed ai molteplici interventi strutturali avviati e mai completati - si spiega -. L'Accademia, una volta ottenuta la disponibilità dell'immobile, avrà la possibilità di accedere ai fondi stanziati dal ministero per farsi carico autonomamente dei lavori di manutenzione straordinaria di natura edile nonché di adeguamento infrastrutturale, al fine di ripristinare la piena funzionalità del complesso in coerenza con la nuova destinazione d'uso».