Napoli, lite in piazza tra extracomunitari: africano accoltellato al petto

Martedì 23 Gennaio 2018, 18:55 - Ultimo aggiornamento: 23-01-2018 18:55

Ha perso molto sangue ed è stato assistito con un codice di massima urgenza, l'uomo di colore che è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Loreto Mare e prelevato in via Pietro Colletta, a Forcella. La vasta ferita sul torace, compatibile secondo i medici con una lesione da arma da taglio, è profonda ed ha compromesso alcuni organi interni per cui, la vittima, al momento, è stata sottoposta ad un intervento chirurgico per scongiurare emorragie.Secondo alcuni abitanti della zona, si sono sentite prima delle urla e poi ci sarebbe stato un tafferuglio tra extracomunitari, finito nel tragico accoltellamento della vittima, apparentemente di origine nigeriana e intorno ai 30 anni. La polizia del Commissariato Vicaria è intervenuta sul posto ed in ospedale, mentre alcuni degli uomini con cui era stata vista la vittima sono stati trattenuti presso il commissariato.