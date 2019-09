Lunedì 23 Settembre 2019, 08:22 - Ultimo aggiornamento: 23-09-2019 08:54

Il solito disastro al confine tra Marano e Quarto, nella zona di Pendine-Casalanno. La bomba d'acqua di stanotte ha intasato nuovamente le vasche d'accumulo situate nella zona di confine tra i due comuni. Un fiume di fango ha messo in ginocchio il territorio. Due automobilisti sono bloccate in auto in attesa dei soccorsi. Sul posto sono giunti i vigili urbani, si attende ora l'arrivo dei vigili del fuoco. Le problematiche relative alle vasche d'accumulo sono state a più ripresa segnalate dai cittadini della zona. Via Pendine-Casalanno è un'antica arteria a forte rischio idrogeologico.