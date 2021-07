Whirlpool, è guerra sui licenziamenti: i lavoratori occupano l'aeroporto di Napoli

Al grido di “no Napoli no Whirlpool” i lavoratori della multinazionale, questa mattina, stanno occupando l’aeroporto di Napoli. Una protesta nata dalla decisione dell’azienda di procedere con i licenziamenti che ha definitivamente sconvolto gli uomini e le donne che in questi anni, sono scesi in campo per difendere i propri posti di lavoro. «Non ci arrendiamo e adesso andiamo avanti sino in alla fine - dicono i lavoratori - perché non è possibile che sia stato deciso di mandarci in strada. Dopo le nostre battaglie le nostre manifestazioni non intendiamo fare un passo indietro. Anche oggi faremo sapere alla multinazionale che non è possibile rinunciare a questo stabilimento che rappresenta l’eccellenza della Whirlpool».

