Afghanistan, l'attivista, il prof e il cronista Ponticelli: «Vogliamo solo normalità»

Amina ha due occhi grandi e intensi, uno sguardo che racconta la sua storia anche senza parlare. Occhi di un colore indecifrabile. Proprio come le emozioni di chi esprime gioia e gratitudine per essere riuscita a mettersi in salvo portando con sé i suoi due bimbi, ma pure il terrore per un marito-soldato rimasto nell'inferno dell'Afghanistan senza potersi imbarcare. Un marito dall'altra parte del mondo e tra le braccia due bimbi ancora in età...

