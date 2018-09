Vende cocaina dalla finestra di casa: arrestato pusher 32enne ad Afragola

Lunedì 24 Settembre 2018, 12:10 - Ultimo aggiornamento: 24-09-2018 12:21

Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Afragola hanno arrestato Luigi Caiazza, 32enne di Afragola, per il reato di spaccio di sostanza stupefacente.I poliziotti, durante l’attività di controllo del territorio, sono transitati in via Mattarella e hanno notato uno scooter fermo vicino ad una finestra di un piano rialzato, con due persone a bordo, un uomo e una donna.Gli agenti hanno notato che il passeggero dello scooter aveva ceduto ad una persona affacciata alla finestra una banconota in cambio di una bustina. I poliziotti hanno deciso di intervenire e i ragazzi , accortosi dell’arrivo della polizia, sono fuggiti a bordo dello scooter. Facendo perdere le loro tracce.I poliziotti hanno bloccato il 32enne che era affacciato sulla finestra e hanno rinvenuto tre involucri contenenti cocaina. A seguito di un controllo effettuato nell’abitazione del 32enne, i poliziotti hanno rinvenuto nella camera da letto, all’interno di una valigetta, una busta di plastica trasparente contenente hashish nonché un trita erba con all’interno 1,20 grammi di marjuana.La sostanza stupefacente è stata sequestrata. Caiazza è stato arrestato per il reato di spaccio di sostanza stupefacente e condotto presso la casa circondariale di Poggioreale.