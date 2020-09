Agerola, riapre il sentiero degli Dei dopo l'incendio: «È un dovere»

Riapre il sentiero degli Dei dopo l’incendio di sabato. L'area è stata messa in sicurezza dopo le fiamme, che hanno distrutto ettari di vegetazione. «In questo caso è un dovere verso la bellezza dei nostri luoghi, di cui mani criminali non possono assolutamente comprometterne la fruibilità - ha detto il sindaco Luca Mascolo - dopo ripetuti sopralluoghi, al fine di mettere in campo immediati interventi di messa in sicurezza del tracciato del Sentiero degli Dei colpito e sfregiato dal violento incendio dei giorni scorsi, e grazie alla straordinaria operatività della Comunità Montana Monti Lattari che in brevissimo tempo ha garantito la percorribilità integrale del nostro percorso di trekking, finalmente comunichiamo la riapertura del Sentiero degli Dei. Attenzione però. Resta chiusa la variante bassa del Sentiero», conclude il sindaco Mascolo.

Ultimo aggiornamento: 14:22

