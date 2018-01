Giovedì 4 Gennaio 2018, 16:58 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2018 16:58

SORRENTO - Cinque mesi di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale: è la pena patteggiata da Francesco Fiorentino, 44 anni, arrestato dalla polizia dopo aver aggredito gli agenti intervenuti per sedare una lite familiare.Ieri gli agenti del commissariato di Sorrento, agli ordini del vicequestore Donatella Grassi, sono entrati nell'appartamento del rione Casarlano dove Fiorentino abita insieme ai genitori. Il motivo? Un lite tra il 44enne, già noto alle forze dell'ordine, e la coppia di anziani. Appena ha visto gli agenti, l'uomo ha cominciato a spintonarli e così è per lui scattato l'arresto.Stamani il processo per direttissima davanti al Tribunale di Torre Annunziata. L'accusa? Resistenza a pubblico ufficiale. Al termine dell'udienza, Fiorentino ha patteggiato la pena di cinque mesi di reclusione. Ora è di nuovo in libertà.