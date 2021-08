È stato necessario l'intervento degli agenti per mettere fine a ripetute aggressioni a discapito di una madre, la quale avvicina gli agenti e racconta loro di esser vittima dei comportamenti violenti del figlio.

I poliziotti, dopo esser entrati nell'appartamento, sito in via Nicola Capasso, hanno bloccato l’uomo, un 35enne napoletano con precedenti di polizia, e lo hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia.​