Agguato a Napoli, uomo ferito a colpi di pistola a Pianura

Un 24enne napoletano è stato ferito da un colpo d'arma da fuoco ed è ora, assistito nel pronto soccorso dell'ospedale San Paolo, a Napoli. Il giovane che è giunto nel presidio di via Terracina, accompagnato da un amico a bordo di uno scooter, è stato colpito all'altezza dell'ascella e le sue condizioni cliniche sono al vaglio dei medici ma non è in pericolo di vita.

Secondo le prime ricostruzioni della polizia di Stato, che sta procedendo alle indagini su quanto accaduto poco prima delle 19 di stasera, sembra che il 24enne, pregiudicato, sia stato attinto dal colpo di pistola mentre si trovava su via Cannavino, a Pianura. I motivi del raid di fuoco sono ancora sconosciuti.

