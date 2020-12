Arrestato per aver violato la sorveglianza speciale: fermato per lo stesso motivo una settimana fa

I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato per violazione degli obblighi della sorveglianza speciale un 38enne del posto, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo era stato già arrestato dai militari dell'Arma, per lo stesso motivo, la scorsa settimana. Ieri durante un servizio perlustrativo in viale dei Platani a Licola il 38enne è stato fermato di nuovo a bordo di un auto dalle forze dell'ordine.

APPROFONDIMENTI LA SICUREZZA Rapina a Giugliano, ex consigliere comunale faccia a faccia coi... LA SICUREZZA Raid nel bar del centro storico a Napoli: «Tragica riapertura,... IL LOCKDOWN Campania zona arancione, scatta il piano Natale in sicurezza:...

I carabinieri hanno successivamente constatato che lo stesso aveva violato ancora l'obbligo della sorveglianza speciale e che era alla guida della macchina senza patente in quanto revocata. L'uomo è stato nuovamente posto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA