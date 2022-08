Allerta meteo in Campania prosegue fino a domani

Resta l'allerta meteo sulla Campania per piogge e temporali con livello di criticità idrogeologica di colore ciallo. L'avviso è valido fino alle 21 di oggi. Ma la perturbazione insisterà ancora sulla nostra regione, avvisa la Protezione civile che ha emanato un nuovo avviso di criticità meteo sempre per piogge e temporali e sempre di colore giallo anche per la giornata di domani: sarà valido dalle 12 alle 21 di mercoledì 10 agosto, sull'intero territorio regionale.

Previsti ancora rovesci e temporali sparsi, anche intensi, con rischio idrogeologico, fulmini e grandine e conseguente caduta di rami o alberi. Possibili allagamenti. Da qui la raccomanda altresì di prestare attenzione al verde pubblico, per la possibile caduta di rami o alberi.