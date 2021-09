Alto impatto, blitz a Torre Annunziata: raffica di controlli

Operazione Alto impatto nel parco Penniniello, nel parco Poverelli e nell’area portuale a Torre Annunziata. Identificate 208 persone, di cui 4 sanzionate per inottemperanza alle misure anti Covid-19 (tutte senza mascherina), controllati 117 veicoli, contestata una violazione del codice della strada (mancata esibizione dei documenti di circolazione). Una patente ritirata per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale: il conducente della vettura è stato trovato in possesso di 0,5 grammi di marijuana.

Ancora: i finanzieri e gli agenti di polizia, all’interno di un’area comune del parco Penniniello, hanno rinvenuto 84 dosi con 88 grammi circa di marijuana, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga, mentre hanno sequestrato una pistola giocattolo priva di tappo rosso, all’interno dell’area portuale. Infine, nel Parco Poverelli, è stato rinvenuto un sistema di videosorveglianza installato abusivamente lungo il perimetro di un palazzo.