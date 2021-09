Violazione dei diritti dei lavoratori arrestato salernitano a Grosseto Il mandato di cattura a sui carico emesso dai giudici sloveni

Imprenditore salernitano, ufficialmente residente a Castellammare di Stabia, arrestato a Roccastrada, in provincia di Grosseto. L'uomo era destinatario di un mandato di cattura internazionele emesso dalla polizia slovena. Roccastrada, nei pressi dell'Amiata, per nascondersi ma i carabinieri non conoscendolo hanno fatto accertamenti e hanno trovato il provvedimento a suo carico. Nel 2018 l'uomo era andato in Slovenia e qui aveva aperto una porpria azienda. Ma il 55enne si è reso colpevole, secondo la giustizia del posto, di violazioni dei diritti dei lavoratori, commessi ai danni di circa 30 ex dipendenti che, tra l'altro, non sarebbero stati retribuiti, né sarebbero stati versati contributi in loro favore.