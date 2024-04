Napoli, spacciatore fermato al Vasto con la droga

Nella serata di ieri, gli agenti del commissariato Vasto- Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in piazza Salerno un’auto con un uomo trovandolo in possesso di 65 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, mentre nel veicolo hanno rinvenuto sette bustine contenenti 13,5 grammi di marijuana e un bilancino di precisione.

Per tali motivi, il 32enne originario di Castellammare di Stabia, con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.