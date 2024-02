Protesta degli agricoltori: Mastella e Lombardi fanno visita ai manifestanti

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella si è recato stamane al presidio permanente di protesta degli agricoltori alla rotonda dei Pentri, a Benevento. Il sindaco ha raccomandato agli agricoltori di esercitare il diritto a protestare secondo i canoni della civiltà e limitando al massimo le forme di disagio per i cittadini.

Ha garantito poi che la manifestazione possa svolgersi nel rispetto dell'ambiente e dell'igiene e nell'area ha garantito la presenza di un bagno chimico e di contenitori per i rifiuti.

Quanto ai motivi della protesta, dilagata in diversi Paesi dell'Unione Europea, il sindaco Mastella ha mostrato sensibilità e sostegno alle ragioni degli agricoltori con cui si è intrattenuto diverso tempo per ascoltarne le ragioni: «Hanno subito un sensibile aumento dei costi di produzione, una concorrenza spietata quando non sleale da diversi Paesi anche extra Ue e devono fare i conti con un fisco esoso.

Hanno ragione a chiedere correttivi: così non va», ha commentato il sindaco Mastella.

Insieme a Mastella anche il presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, che ha voluto esprimere la sua solidarietà per chi sta manifestando, con pesanti sofferenze personali anche per le temperature assai rigide delle notti beneventane, per riaffermare i diritti di quanti lavorano e vivono di agricoltura.

Lombardi ha affermato che, se la protesta dei trattori si è materializzata a Benevento come in tante città italiane ed europee, interessando infine la stessa Bruxelles, risulta evidente che le politiche agricole dell'Unione Europea debbono essere profondamente riviste. Il presidente Lombardi ha ricordato il fromidabile rilievo che il

comparto agricolo, con tutte le sue eccellenze, ha sul PIL provinciale sannita e che la crisi dell'agricoltura finisce con il causare un pesante depauperamento di tutta l'economia locale. Lombardi ha auspicato

che l'Unione Europea e le stesse Autorità nazionali italiane rivedano le proprie politiche per il settore.