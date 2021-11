«Amministratori sotto Tiro», Campania prima regione per numero di intimidazioni

La Campania si aggiudica per il quarto anno consecutivo il triste primato di regione nella quale si registra il più alto numero di amministratori locali minacciati. Ma, almeno per una volta, la camorra non c'entra. Il dato è emerso ieri dal rapporto Amministratori sotto Tiro, realizzato da Avviso Pubblico attraverso il monitoraggio delle notizie di stampa locali e nazionali, delle interrogazioni parlamentari e raccogliendo le segnalazioni dei...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati