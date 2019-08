Entra in casa di sconosciuti armato di pala e minaccia di «ammazzarli tutti». È successo ad Anacapri, dove un 46enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai Carabinieri per violazione di domicilio, violenza privata e minaccia. L'uomo ha forzato il portone dell'abitazione in cui vive una famiglia di origine filippina e fatto irruzione, senza apparente motivo se non il suo stato psicofisico visibilmente alterato, minacciando di morte i presenti e danneggiando l'abitazione con una pala. I membri della famiglia sono riusciti a fuggire mettendosi in salvo e uno di loro è riuscito a chiamare il 112. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Anacapri che, raccolta la denuncia delle vittime, hanno individuato l'autore del danneggiamento e lo hanno rintracciato poco lontano. Il 46enne è stato portato in carcere.

Martedì 13 Agosto 2019, 14:05

