Mercoledì 19 Dicembre 2018, 15:57

META - Tra le prime tappe, al rientro dal Forum di Assago, c'è stata la cena sociale del Calcio Napoli di cui è tifosissimo. Subito dopo, però, Marco Anastasio non si è sottratto al bagno di folla nella scuola dove si è diplomato e che ha probabilmente contribuito a stimolare il suo talento. E così, accompagnato dal sindaco Giuseppe Tito e dagli assessori Biancamaria Balzano e Angela Aiello, il 21enne vincitore del talent-show musicale «X Factor» ha fatto visita al liceo «Publio Virgilio Marone» di Meta, capitanato dalla dirigente Immacolata Arpino.Il rapper non si è sottratto alle foto e ai selfie di rito non solo con gli studenti, ma anche con i professori. A cominciare da Elio Angrilli e Angela Barba che, alla vigilia della finalissima di «X Factor», avevano accettato di comparire in un video di sostegno al loro illustre ex-alunno, successivamente diffuso attraverso i social network. «Ho letto alcuni tuoi versi dettati da riflessioni sulla storia contemporanea e mi hanno colpito: riconosco le tue capacità e il tuo talento», aveva sottolineato Angrilli rivolgendosi ad Anastasio. I complimenti non sono mancati nemmeno stamani, quando il 21enne è stato (ri)accolto con tutti gli onori nel «suo» liceo.E gli studenti? Ovviamente non hanno resistito alla tentazione di immortalare la visita di Anastasio attraverso foto e video girati con gli smartphone. Centinaia di giovani si sono radunati nello spazio esterno della scuola per acclamare il loro nuovo idolo, sorridente e scanzonato come sempre. Delirio generale quando il rapper ha accennato alcuni versi de «La fine del mondo», il pezzo pubblicato pochi giorni fa dalla Sony Music e già campione di vendite. Dopo le prime parole «rappate» da Anastasio, infatti, gli studenti hanno continuato a cantare da soli. E, alla fine, si sono guadagnati il plauso del trionfatore di «X Factor»: «Siete la mia soddisfazione».