Venerdì 22 Marzo 2019, 14:07

Una donna anziana, poi identificata in una 74enne di Casal di Principe, è stata notata dai carabinieri della compagnia di Giugliano vagare questa mattina lungo il corso Garibaldi in uno stato che già a prima vista è apparso confusionale.i militari le si sono avvicinati e sono riusciti a identificarla. anche grazie alla banca dati è emerso che il figlio ne aveva denunciato la scomparsa qualche ora prima, in piena notte.Dopo contatti con i colleghi di casal di Principe i carabinieri di Giugliano hanno chiamato il figlio che è intervenuto portando di nuovo in famiglia la signora.