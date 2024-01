Appalti al Rione Terra, Oddati ai domiciliari

Quattro notti in cella, poi la scarcerazione. E la concessione degli arresti domiciliari. E' stato il gip a revocare gli arresti in carcere e a concedere i domiciliari per Nicola Oddati, accogliendo la richiesta del suo avvocato, il penalista Vittorio Giaquinto. Due giorni fa, Oddati (che è accusato di turbativa d'asta e di traffico di influenze) si era difeso in questo modo: "I soldi nelle buste? Sì è vero li ho presi, erano un regalo di un imprenditore, perché avevo bisogno di soldi per motivi strettamente personali. L'appalto di Pozzuoli non c'entra".

