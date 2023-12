Architetturanuda compie dieci anni: ecco gli scatti premiati

Architetturanuda 2024 celebra 10 anni. Protagonista di questa edizione il numero 10, rappresentato in suggestivi scatti fotografici. Scatti nei quali i corpi umani nudi interagiscono con l’architettura ed il design. In un mondo in continua trasformazione ed evoluzione, dove il concetto di futuro si avvicina sempre più al presente, il contest ospita quest’anno, per la prima volta, foto frutto della collaborazione tra uomo ed intelligenza artificiale, dando vita ad innovative espressioni artistiche. Il concorso è finalizzato alla scelta di dodici immagini che vengono convogliate nella creazione di un calendario. Quest’anno si è voluto che i partecipanti si ispirassero al numero dieci, proprio per celebrare il decimo anno con riferimenti iconografici o altro.

Anni nei quali la mostra ha goduto di prestigiosi spazi espositivi: dal padiglione dell’America Latina alla Mostra D’Oltremare, passando per il chiostro di Monteoliveto, all’Hart, al chiostro della Santa Giovanna d’Arco, allo IAV (In Arte Vesuvio) fino ad oggi che approda al Maschio Angioino, grazie alla collaborazione e al patrocinio del Comune di Napoli.

E proprio nella sala della Loggia sono stati premiati i primi tre classificati ai quali, per la prima volta, è stato conferito un premio in denaro con targa commemorativa.

I vincitori del concorso quest’anno sono:

1° classificato: Architect_ A.I. - Ph_ A.I. - Model_ A.I. – Creativo_ Arch.

Leopoldo Casertano – Arch. Carmelo M.E.Canonico – mese di MAGGIO

2° classificato: Architect_ Danilo R.Pastore - Ph_ Danilo R.Pastore - Model_ Danilo R.Pastore

3° classificato: - Ph_ Mattia Saetta - Model_Matilde - mese di APRILE

Il progetto, ideato nel 2014 dall’architetto Francesco Scardaccione, è diventato un concorso internazionale che vanta un’autorevole giuria tecnica composta da 12 membri e presieduta dallo stesso Scardaccione, titolare anche del Brand.

Componenti di giuria:

Arch. Alessandro Castagnaro presidente ANIAI,

Mario Ferrara fotografo,

Claudia Del Giudice fotografa,

Luigi La Cagnina fotografo,

Diego Lama architetto/scrittore,

Saverio Lombardi Vallauri fotografo, Massimiliano Campi architetto, docente presso l’UNINA, Alessandro Ciambrone Artista MIACE, Valeria Viscione Visivo Comunicazione, Loredana De Luca The SignEvent , architetto Andrea Iandoli Presidente ADI Campania.

Il calendario Architetturanuda, da sempre molto apprezzato, è stato, negli anni distribuito in molti paesi del mondo grazie anche alla partecipazione di artisti internazionali.

Quest’ultima edizione, spiega Francesco Scardaccione, rappresenta un traguardo importante ed un inizio di una nuova avventura, che dall’anno prossimo prenderà corpo. Architetturanuda racconterà del rapporto tra Architettura, fotografia e cinema, mettendo a nudo location, architetture, paesaggi, immagini che hanno fatto parte e che fanno parte ancora di produzioni cinematografiche, film, serie televisive e tanto altro che è già in work in progress.

Vincitori dei dodici mesi:

GENNAIO

*Architect_ Danilo R.Pastore - Ph_ Danilo R.Pastore - Model_ Danilo R.Pastore –

Creativo_ Danilo R.Pastore – Fabio Chiriatti

FEBBRAIO

*Architect_ Ilario Kuluridis - Ph_ Alessandro Vitiello - Model_Antonella Ferrara

MARZO

*Architect_ Giuseppe Forte - Ph_ Dario De Angelis - Model_Federica Ragosta –

Creativo_ studio ARCHIS

APRILE

*Ph_ Mattia Saetta - Model_Matilde

MAGGIO

Architect_ A.I. - Ph_ A.I. - Model_ A.I. – *Creativo_ Arch. Leopoldo Casertano – Arch. Carmelo M.E.Canonico

GIUGNO

Ph_ Angelo Cretella - *Model_Angelica Milzi

LUGLIO

*Architect_ Marianna Bove_Luigi Sorrentino - Ph_ Marianna Bove - Model_ Anonima –

Creativo_ LAUD_DUAL architetti

AGOSTO

Architect_ GCarchietture&design - *Ph_ Adriana Pino - Model_Alessandra Carbone

SETTEMBRE

*Architect_ Angelo Ricciardi - Ph_ Paolo Ferrera - Model_ Maria Carmen Di Poce

OTTOBRE

Architect_ Giammichele Aurigemma - *Ph_ Antonia Di Nardo - Model_ SuperErmy

NOVEMBRE

Architect_ Mariangela Amato - *Ph_ Paola Francesca Barone - Model_Giulia De Girolamo

DICEMBRE

*Ph_ Giovanni De Angelis - Model_Rebecca Clausi