Giovedì 15 Novembre 2018, 08:57

Il Comune cancella il mercato delle Pulci di Poggioreale, meglio conosciuto come il “Mercato dell’Oblio”. Con due provvedimenti notificati ai mercatali nelle scorse ore, Palazzo San Giacomo ha revocato tutte le concessioni rilasciate per le bancarelle della fiera domenicale dell’usato, a partire dagli anni ’90, e disposto la temporanea rimozione dei sigilli dall’area di 7.800 metri quadrati, tra via del Pezzo e via delle Brecce, sequestrata da novembre dello scorso anno, solo per consentire agli operatori di...