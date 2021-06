Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Pianura hanno effettuato un controllo in via Evangelista Torricelli presso l’abitazione di un uomo dove hanno rinvenuto, nascosta nella federa di un cuscino in camera da letto, una pistola Beretta con matricola abrasa, una busta con 58 cartucce di vario calibro e un paio di guanti.

R. I., 37enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione di munizionamento e di arma comune da sparo.