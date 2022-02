Arsenale sequestrato e controlli nella notte, carabinieri in azione nel Napoletano

Arsenale scoperto vicino ai depositi e serbatori del gas. In azione 250 militari a Frattaminore: perquisizioni a tappeto sia personali che domiciliari nelle abitazioni. Servizi notturni senza sosta non solo in questa zona dell'hinterland partenopeo. Dall’inizio dell’anno ad oggi - questa notte l’ultimo servizio ad alto impatto - i carabinieri della compagnia di Giugliano hanno svolto più di 100 servizi a largo raggio durante i quali sono state controllate 450 persone e 250 veicoli. Effettati 60 controlli alle persone sottoposte agli arresti domiciliari o a misure limitative della libertà personale. Cinque i veicoli rubati recuperati e numerose denunce per guida senza aver mai conseguito la patente.

Anche un arresto per evasione. Durante le perquisizioni, i carabinieri hanno scoperto un arsenale custodito in una busta, in un terreno dove erano depositati serbatoi per il gas a via Iannucci. Una pistola revolver risultata rubata nel 98 nel comune di Taurianova, una semiautomatica Benelli, anche questa rubata negli anni 90, a Piombino. Una terza pistola, marca Glock con matricola abrasa. E ancora: 6 caricatori pieni e 198 cartucce di vario calibro. Infine, una bomba a mano M52 fabbricata decenni fa nella ex-Jugoslavia. Al via gli accertamenti balistici sulle armi.