Irruzione nei negozi con la pistola giocattolo: arrestato rapinatore seriale nel Napoletano

I carabinieri della stazione di Qualiano, insieme a quelli della stazione di Licola di Pozzuoli hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto a carico di un 48enne di Pozzuoli ritenuto gravemente indiziato di due rapine ad esercizi commerciali e del furto di un motociclo.

L’uomo è stato notato e fermato dai militari durante un normale servizio di controllo mentre era a bordo di uno scooter, già in passato segnalato come veicolo utilizzato per la commissione di alcuni reati nella zona.

Le indagini svolte dai carabinieri hanno consentito di attribuire al 48enne due rapine: la prima perpetrata nella stessa mattinata in un bar di Pozzuoli, 150 euro il bottino. La seconda ai danni del titolare di un distributore di carburante lungo la circumvallazione di Qualiano.

Le perquisizioni eseguite hanno permesso di rinvenire la pistola scenica utilizzata in entrambe le circostanze e la somma sottratta durante l’ultima rapina, poi restituita alla vittima. Anche lo scooter è risultato provento di furto, rubato tre giorni prima ad un cittadino di Pozzuoli.

L’arrestato è stato sottoposto ai domiciliari.

Ultimo aggiornamento: 13:01

