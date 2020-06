Napoli, immigrato fermato in una rissa: era ricercato da due anni per tentato omicidio

Durante il servizio di controllo del territorio, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato hanno visto in vico Duchesca a Napoli alcune persone che si stavano malmenando. I poliziotti sono intervenuti bloccando due uomini e hanno accertato che uno era ricercato dall'aprile del 2018 per tentativo di omicidio nonché per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Sumaila Dauda, 52 enne del Ghana, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli. Inoltre, con un altro straniero di 40 anni, è stato denunciato per rissa.

Ultimo aggiornamento: 16:52

