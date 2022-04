Dodicenne legato a clan guida una Smart ad Arzano, il video su Tik tok: «È terra di nessuno»

«Arzano ancora terra di nessuno. Questa volta a scorrazzare in auto, una smart, a velocità sostenuta per le strade del comune sarebbe il figlio 12enne di una persona legata alla criminalità organizzata locale. L’adolescente guida sicuro infrangendo la legge. Le immagini come è da costume sono state pubblicate sul social Tik tok e diventate subito virali.

APPROFONDIMENTI IL VIDEO Napoli, minaccia di morte la rivale su Tik Tok: «Social come... IL CASO Napoli, è emergenza minori: 14enne a scuola con due pistole a... LA CAMORRA Agguato ad Arzano, è guerra aperta: nove colpi per il clan...

Come sottolinea l’ultima relazione semestrale della dia: è sempre più frequente l’uso dei social network per condividere messaggi testuali e frammenti audiovisivi espliciti di ispirazione camorristici. Siamo noi a doverci interrogare per non aver saputo garantire un’adolescenza normale a questo ragazzo cresciuto evidentemente nella povertà educativa, nella deprivazione culturale, nello spregio delle regole». Lo afferma in una nota il senatore Sandro Ruotolo del gruppo Misto.