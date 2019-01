Assalito da tre rapinatori, ferito alla testa e derubato a Pozzuoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 21 Gennaio 2019, 10:31 - Ultimo aggiornamento: 21-01-2019 11:01

Gli hanno portano via auto, soldi, cellulare e documenti e non contenti lo hanno colpito con il calcio della pistola alla testa lasciandolo in una pozza di sangue. E' accaduto al rione Toiano verso le 2,20 di notte ad un giovane che, dopo aver trascorso una serata al cinema insieme agli amici, aveva accompagnato la fidanzata a casa in via Antonino Pio. La ricostruzione: il giovane, arrivato con l'auto sotto la casa della ragazza, aspetta che questa entri presso la sua abitazione e, poi, si rimette alla guida. Ma proprio in quel momento viene raggiunto da tre persone a piedi con il volto coperto da passamontagna che sotto la minaccia della pistola gli ordinano di scendere dall'auto. Il ragazzo non oppone resistenza, gli strappano il borsello che aveva a tracolla con il cellulare e i documenti: poi, fattisi consegnare il portafogli, lo fanno mettere a terra disteso a faccia sotto. Due malviventi salgono sull'autovettura si mettono alla guida, mentre, l'altro colpisce violentemente il giovane con il calcio della pistola alla testa procurandogli una vistosa ferita lasciandolo in una pozza di sangue. Poi, i tre malviventi si mettono in fuga con l'utilitaria del ragazzo facendo perdere le proprie tracce.