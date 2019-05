​Autobomba in strada, notte di paura: Scampia rivive l’incubo della faida

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 23 Maggio 2019, 23:00

Notte di paura a Scampia dove per qualche ora si è creduto di ritornare d’improvviso ai tempi delle guerre tra clan. Intorno alle due, nella notte tra mercoledì e giovedì, è stato piazzato un ordigno all’interno di una Smart in sosta. Un enorme scoppio, poi l’incendio. L’auto è di proprietà di un 55enne pregiudicato del posto. Un boato fortissimo, in via Striano, che ha mandato in frantumi i vetri delle finestre fino al quinto piano del palazzo contiguo al marciapiede dove era in sosta l’autovettura a due posti. Altri due veicoli parcheggiati nei pressi della Smart sono stati danneggiati, ma fortunatamente, anche con la complicità dell’ora tarda, non si è registrato nessun ferito perché in quei minuti non transitavano pedoni in zona.L’INTERVENTODopo il boato, gli abitanti del posto hanno inizialmente pensato al peggio e subito hanno allertato le forze dell’ordine. In via Striano sono immediatamente giunte le volanti della polizia del vicino commissariato di Scampia, poi si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per placare le fiamme. Una volta sedato l’incendio, tanto è stata forte l’esplosione, i pompieri hanno chiesto anche agli inquilini del palazzo rimasti in casa di scendere in strada per effettuare le opportune verifiche e per testare la stabilità dell’edificio. Appurato che lo stabile non aveva riportato gravi danni strutturali hanno concesso agli abitanti di rientrare nelle proprie case per provare a riprendere sonno. Ma sono state ore di terrore per il quartiere, svegliato di soprassalto in piena notte con le fiamme divampate dall’auto, alte anche alcuni metri, che hanno illuminato a giorno per diversi minuti l’intera strada e gli appartamenti dei primi piani dei palazzi. Decine le persone in strada riunite in capannello intorno all’incendio con tanti bambini terrorizzati dal boato e dal fuoco.