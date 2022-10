Automobilisti indisciplinati nel mirino: multe nell'hinterland partenopeo

A Melito, raffica di controlli. Identificate 55 persone, di cui 10 con precedenti di polizia, controllati 37 veicoli, di cui 2 sottoposti a sequestro amministrativo, e contestate 7 violazioni del codice della strada per mancato uso del casco protettivo, mancata copertura assicurativa, per non aver ottemperato all’alt e per circolazione con veicolo già sottoposto a sequestro. Ritirata una patente di guida.