Spacciatore arrestato a Scampia, trovato con le dosi di eroina

Scampia: arrestato uno spacciatore. Bloccato in uno stabile, dove vendeva droga. Il pusher è stato trovato in possesso di 20 involucri contenenti circa 7 grammi di eroina e di 110 euro, mentre l’acquirente di 6 involucri con circa 3 grammi della stessa sostanza. C.M., 58enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.