Venerdì 30 Marzo 2018, 08:16 - Ultimo aggiornamento: 30-03-2018 08:23

A Napoli e Caserta avevano fabbricato una falsa carta d'identità e un falso permesso di soggiorno anche per Anis Amri, il jihadista che nel 2016 compì l'attentato ai mercatini di Natale di Berlino che causò 12 morti e oltre 50 feriti. Una banda di quattro tunisini legati da vincoli di parentela è finita ieri agli arresti nel corso della vasta operazione di Antiterrorismo scattata tra la notte e l'alba su ordine della procura di Roma. Ancora una volta la Campania si conferma crocevia e importante base logistica per il terrorismo internazionale, i quattro tunisini erano infatti riusciti a mettere in piedi una perfetta organizzazione transnazionale specializzata nella creazione di documenti falsi che vendevano agli immigrati irregolari per cifre dai 100 ai 350 euro: non solo carte d'identità, ma anche libretti di circolazione, patenti e persino libretti di lavoro in formato elettronico da utilizzare in Francia. Due dei criminali risiedevano nel centro di Napoli, gli altri due nel Casertano: a Casal di Principe e a Villa di Briano.Tutti gli arrestati hanno lo stesso cognome, Baazaoui, ma il capo della banda era il 32enne Akram che dalla sua abitazione napoletana, a due passi dal teatro San Ferdinando, riusciva a tenere i contatti con la Tunisia ricevendo informazioni sugli sbarchi, predisponeva gli alloggi per i migranti da ospitare e fabbricava i documenti falsi per poi consentire agli immigrati di arrivare in Francia dove venivano accolti da altri tunisini su cui sono ancora in corso indagini da parte delle autorità francesi e dell'intelligence.