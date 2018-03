Un veicolo ha tentato di investire oggi alcuni militari del reggimento di artiglieria a Varces-Allieres-et-Risset, nella regione dell'Isere, poco lontano dal confine con l'Italia. Lo si apprende da fonti della polizia. Nessun ferito nel tentativo di attentato, l'individuo alla guida del veicolo è in fuga

I militari che l'auto ha tentato di investire fanno parte del 93/o reggimento di artiglieria di montagna e avevano appena cominciato a fare jogging vicino alla loro caserma. Il conducente del veicolo, che proveniva dalla direzione opposta al gruppo, ha gridato - a due riprese - degli insulti poi ha puntato i militari che, gettandosi in un fosso, sono riusciti ad evitare l'investimento. Dalle prime informazioni non sono chiare le motivazioni dell'attentatore, ancora in fuga. Per trovarlo sono state dispiegate diverse pattuglie nella zona. I militari hanno fornito descrizioni piuttosto precise, compreso il numero di targa del veicolo.

Giovedì 29 Marzo 2018, 10:14 - Ultimo aggiornamento: 29-03-2018 10:36

