Terrorismo, blitz tra Roma e Latina: 5 arresti, smantellata cellula dell'attentatore di Berlino Amri

Giovedì 29 Marzo 2018, 06:55 - Ultimo aggiornamento: 29-03-2018 10:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' in corso un'ampia operazione antiterrorismo, condotta dalle Digos di Roma e Latina e dedicata ad una rete di tunisini collegata ad Anis Amri, l'attentatore della strage di Berlino avvenuta nel Natale del 2016. In queste ore sono state eseguite cinque ordinanze di custodia cautelre in carcere emesse dal gip del tribunale di Roma e dieci perquisizioni disposte dalla procura di Roma, a Latina e in altre città italiane.LEGGI ANCHE: ​ Terrorismo, Lombardia, Lazio e Puglia: la rete italiana del califfato Del gruppo fa parte un cittadino tunisino, residente a Latina, arrestato per gravi indizi su una attività di auto addestramento con finalità di terrorismo che avrebbe messo in piedi. Dopo essersi radicalizzato, avrebbe visionato video di propaganda riconducibili al terrorismo di matrice islamica. Ma anche video più specifici che facevano pensare alla preparazione di un attentato e che contenevano informazioni su come comprare e come usare armi da fuoco, e dettagli pratici per l'affitto di un camion.La rete di tunisini era in grado di trasportare i radicalizzati dalla Tunisia attraverso l'Europa, anche usando yacth veloci che partivano dall'altro lato del Mediterraneo. Da tempo le indagini hanno dimostrato che Amri aveva potuto contare su una rete di supporto basata a Latina. Alcuni dei soggetti in contatto con l'attentatore di Berlino sono stati espulsi dall'Italia dopo i fatti del 2016.