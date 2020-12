Unarma, l'associazione sindacale dei carabinieri interviene in difesa di militari e poliziotti aggrediti dalla babygang nel borgo Sant'Antonio Abate a Napoli. «Ogni giorno assistiamo a vessazioni nei confronti di appartenenti alle forze di polizia - denuncia segretario generale regionale, Emilio Taiani - ma la cosa che ci fa più male è vedere le sentenze di assoluzione degli aggressori degli uomini e donne in divisa. Non è più tollerabile che questi delinquenti che scendono in piazza solo con il preciso intento di aggredire il personale delle forze dell'ordine possano farla sempre franca. Invitiamo tutte le forze politiche ad attivarsi per la tutela del comparto difesa e sicurezza, perché oltraggiare un appartenente alle forze dell’ordine equivale a sfidare lo Stato. Chiediamo pena certa per i trasgressori».

Sulla stessa linea il segretario generale provinciale di Napoli, Vincenzo Pio Follo: «Conosco personalmente alcuni dei carabinieri che sono stati coinvolti in questo triste episodio, ho provato tanta amarezza nel vedere uno dei miei colleghi terminare il servizio con la divisa sporca di uova marce. A loro va il mio plauso, in quanto hanno dimostrato di essere dei veri professionisti, non avendo accolto la provocazione; con la loro fermezza hanno dato lustro alla nostra Benemerita»

