«Via dal Vomero», e accoltellano 15enne in via Scarlatti: arrestati sei giovanissimi

Sabato 24 Marzo 2018, 11:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La polizia ha catturato, a Napoli, il branco che lo scorso 9 dicembre, al Vomero, ha aggredito e accoltellato un minorenne che, insieme con quattro amici, anche loro vittima delle violenze, erano appena usciti da un pub. Il ragazzino si salvò grazie a un delicato intervento chirurgico. Gli agenti hanno notificato quattro ordinanze cautelari a quattro minorenni e due provvedimenti di fermo a due maggiorenni. Sono tutti ritenuti responsabili del tentato omicidio del minorenne e di lesioni ai danni di altri ragazzi.Il tentato omicidio del minorenne fu deciso dal branco che, così, voleva affermare la propria supremazia nel quartiere Vomero. I provvedimenti sono stati notificati all'alba dagli agenti del commissariato Vomero e dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura partenopea: il Tribunale per i Minorenni ha disposto, per i quattro minori, la detenzione in un istituto penale minorile. Il Tribunale ordinario, invece, ha emesso due provvedimenti di fermo nei confronti dei restanti due maggiorenni.L'attività investigativa ha consentito di ricostruire quanto accadde quella tragica sera di dicembre: la giovane vittima si trovava per strada con altri quattro coetanei, suoi amici, dopo essersi intrattenuti nel Mc Donald's di via Scarlatti. Poco dopo vennero avvicinati da un folto numero di giovani, tutti residenti nel quartiere i quali, dopo essere venuti a conoscenza che i sei non erano della zona, sono passati alle vie di fatto. Le vittime furono prima accerchiate poi, dopo l'incitazione di uno dei minorenni indagati, il branco ha iniziato a colpire con inaudita violenza. Tre dei cinque ragazzi presi di mira riuscirono a fuggire, mentre gli altri rimasero vittima della percosse, riportando lesioni più gravi. Uno dei ragazzini venne colpito ripetutamente al petto, con un coltello a farfalla: i medici, in ospedale, furono costretti a sottoporlo a un delicato intervento chirurgico salvifico.Gli inquirenti hanno scoperto che l'intento degli indagati era affermare la propria supremazia, in quanto gruppo organizzato, nel quartiere Vomero, avvalendosi di minacce e di spedizioni punitive armate, in modo da incutere il terrore nelle vittime e di affermare la propria esistenza.