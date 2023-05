Napoli, a Bagnoli vendeva ecstasy e ketamina: arrestato da agenti fuori servizio

Nella serata di domenica 14 maggio, quattro agenti del commissariato Bagnoli, liberi dal servizio, mentre si trovavano in un esercizio commerciale di via Coroglio, hanno notato un uomo che, in cambio di una banconota, ha consegnato qualcosa ad una persona.

I poliziotti hanno bloccato l’uomo trovandolo in possesso di 53 bustine contenenti circa 20 grammi di ketamina, 61 involucri contenenti circa 25 grammi di ecstasy e 190 euro.

L’uomo, un 41enne napoletano con precedenti, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.