Napoli, due rapinatori finti poliziotti arrestati dai veri agenti dopo un sorpasso al semaforo

Domenica 20 Ottobre 2019, 13:27 - Ultimo aggiornamento: 20-10-2019 13:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Durante i servizi di controllo del territorio, gli agenti del commissariato Bagnoli, fermi al semaforo tra via Gianbattista Marino e via Jacopo De Gennaro, sono stati superati da un’auto a forte velocità con a bordo due persone.I poliziotti li hanno subito inseguiti fino a quando la vettura si è scontrata con un'altra auto in via Leopardi ed i due, scesi dall'auto, hanno tentato di fuggire.Bloccati, sono stati riconosciuti da due giovani che pochi minuti prima erano stati rapinati da due persone che, qualificandosi quali poliziotti, li avevano aggrediti impossessandosi del cellulare, rinvenuto poi nell’auto utilizzata per la fuga.Vincenzo Vitale e Mario Manfellotto, 43 e 36 anni, noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati per rapina e lesioni personali.