Bagnoli, rialzi pedonali e telecamere: «È una vittoria importante»

In totale saranno undici gli impianti per i rialzi pedonali che verranno installati tra via Diocleziano e via Bagnoli. Tratti di strada troppo spesso in prima pagina per incidenti, come quello avvenuto stamane, tra auto o scooter. Impatti che rischiano di essere anche mortali, a causa delle alte velocità che si raggiungono sul “vialone” che attraversa i quartieri di Fuorigrotta e di Bagnoli. Per questo, comitati territoriali e X Municipalitá nelle scorse settimane, hanno chiesto interventi mirati alla sicurezza di tutti che adesso sembrano essere imminenti.

«È una vittoria per ognuno di noi - afferma Arturo Iumiento del comitato commercianti Esedra - Per chi da tempo denuncia le condizioni di insicurezza di questo tratto di strada, in cui avvengono ancora gravi incidenti con incredibile frequenza».



Un primo passo insomma che segna il raggiungimento di un traguardo importante che i cittadini aspettavano da mesi.

«Abbiamo effettuato prove e sopralluoghi - dichiara il presidente della X Municipalità Diego Civitillo - che ci hanno dimostrato la validità di questi rialzi. Siamo sicuri che con questi strumenti di prevenzione, associati anche a telecamere e dispositivi sonori, riusciremo a limitare i danni. Era necessario intervenire su questa strada e siamo contenti della sinergia raggiunga con la prefettura. Le nuove via Diocleziano e via Bagnoli saranno all’insegna della sicurezza e del rispetto dei limiti di velocità».

