LEGGI ANCHE

Una guardia giurata ha sventato un colpo della « banda del buco », che stava per entrare in azione nell' agenzia del «Credem» al Corso Vittorio Emanuele, a Napoli. Il vigilante della «Cosmopol» ha scoperto in un negozio attiguo all' agenzia, che si trova all' angolo con piazza Mazzini, un foro praticato dai banditi ed ha dato l' allarme.La «banda del buco» aveva lavorato nei locali di una ex macelleria, ora chiusa, ed aveva realizzato un passaggio coperto solo da un divisore di plastica. L' irruzione nella banca era quindi immminente. Sul posto è intervenuta la Polizia Scientifica per i rilievi.