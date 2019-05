Napoli, blitz dei carabinieri ai «baretti» di Chiaia: pioggia di multe, chiusi tre locali

Sabato 11 Maggio 2019, 14:14

Controlli a tappeto dei carabinieri a San Giovanni a Teduccio, Rione Traiano e nella zona dei «Baretti» di Chiaia: arresti, denunce, perquisizioni e contravvenzioni nel corso dei servizi svolti dal comando provinciale con il supporto del reggimento Campania.In totale 12 le persone arrestate, 18 quelle denunciate, 8 i parcheggiatori abusivi sanzionati.I posteggiatori sono stati sorpresi nei pressi dell'Ospedale del Mare, della scuola media Tito Livio e del liceo Umberto; sequestrati gli incassi.I carabinieri della compagnia centro e personale della polizia municipale hanno comminato sanzioni amministrative per un totale di 37mila euro ai titolari di 15 «baretti» a Chiaia per aver impiegato personale in nero (tre atrività sono state sospese), inottemperanza alla normativa in materia di impatto acustico, eccedenza di occupazione di suolo pubblico e mancata voltura delle autorizzazioni amministrative al nuovo amministratore. Nel corso dei controlli nella zona dei “baretti” i militari hanno sequestrato 2 tirapugni in metallo abbandonati a terra.