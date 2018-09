Domenica 30 Settembre 2018, 22:12

Momenti di paura nel corso della storica festa dei Gigli di Barra, l'imponente manifestazione che attira migliaia di spettatori nel quartiere della zona orientale della città.Durante la competizione, da uno degli obelischi si è staccata parte del rivestimento costruito in cartapesta. Ci sono stati due feriti e una persona ha accusato un malore. Le persone ferite, di cui una alla testa, sono state subito soccorse dalle unità del 118 già presenti sul luogo così come da regolamento della festa.Il Giglio interessato è quello della paranza Formidabile. I feriti sono proprio i "facchini" dello stesso gruppo, ovvero i portatori che issano a spalla l'intera struttura lignea portandola per le strade del quartiere a suon di musica: la paranza quest'anno festeggia i trent'anni dalla sua fondazione.Al Giglio è stato vietato di proseguire nella sfida. Dunque, resterà fermo in corso Bruno Buozzi, a poca distanza dalla centralissima piazza, all'uscita della quale è avvenuto il piccolo incidente. Per evitare che intralciasse il passaggio degli altri Gigli, l'obelisco è stato spostato su di un lato della strada. La festa prosegue fino alle ore 2 del 1° ottobre come da regolamento. Ci sono migliaia e migliaia di persone che seguono la manifestazione in queste ore.