Beni confiscati a Napoli, la metà resta inutilizzata: «Servono nuovi manager»

Più di un bene su due non è assegnato. E solo un'azienda su tre viene gestita da nuovi soggetti altrimenti è destinata ad andare in malora. Sono i beni confiscati alla criminalità che dovrebbero avere nuova vita dopo l'assegnazione, ma non sempre tutto l'iter va a buon fine. Tra lungaggini burocratiche, cooperative in attesa di contributi e, soprattutto, le amministrazioni comunali che si ritrovano in primis i beni assegnatigli dall'Agenzia...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati